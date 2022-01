Il premier australiano: «Djokovic dimostri che aveva diritto all’esenzione o torni indietro col primo volo» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’esenzione medica che è stata concessa a Novak Djokovic per prendere parte agli Australian Open sta suscitando una forte indignazione. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha minacciato addirittura di far rientrare il serbo «con il primo aereo» se tale esenzione non fosse giustificata. «Stiamo aspettando spiegazioni e che ci fornisca prove a sostegno» di questa deroga, ha detto il premier australiano. «Se queste prove sono insufficienti, allora non sarà trattato in modo diverso da nessun altro e tornerà a casa con il primo aereo. Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic», ha concluso. Intanto prende posizione anche il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, che chiede a Novak Djokovic di spiegare il motivo della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’esenzione medica che è stata concessa a Novakper prendere parte agli Australian Open sta suscitando una forte indignazione. IlministroScott Morrison ha minacciato addirittura di far rientrare il serbo «con ilaereo» se tale esenzione non fosse giustificata. «Stiamo aspettando spiegazioni e che ci fornisca prove a sostegno» di questa deroga, ha detto il. «Se queste prove sono insufficienti, allora non sarà trattato in modo diverso da nessun altro e tornerà a casa con ilaereo. Non ci saranno regole speciali per Novak», ha concluso. Intanto prende posizione anche il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, che chiede a Novakdi spiegare il motivo della ...

