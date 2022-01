Ideona di Galimberti | “Non vaccinarsi può diventare reato”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pronti, partenza, via: non vuoi vaccinarti? Prima ti tolgono il bar, poi il ristorante, in un secondo momento limitano la tua libertà di uscire, di divertirti, di bere un goccetto, infine passano alle maniere forti. Se tu fossi francese, Macron ti romperebbe le palle fino a fracassartele. Ma visto che sei italiano, beh: l’dei professoroni nostrani è quella di trasformare la tua libera scelta vaccinale in un. Non vuoi immunizzarti? Devi essere punito. Severamente. Resta da capire se la pena prescelta sarebbe una multa, l’arresto, la reclusione o direttamente l’ergastolo e la pena di morte. Durante l’ultima puntata di In Onda su La7, il sempreverde prof. Umberto, quello che vorrebbe instaurare una dittatura di Mario Draghi, s’è lasciato andare all’ennesima considerazione che definire discutibile è un po’ ...