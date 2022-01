Gf Vip 6, Katia Ricciarelli si scaglia contro Nathaly Caldonazzo: “La pagherai!”. La showgirl: “È un’infelice” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip i vipponi continuano a discutere tra loro e questa volta le protagoniste sono state Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Nello specifico, eri dopo pranzo, la Ricciarelli si è rivolta a Nathaly accusandola: Le cose non sono più come prima. Ma tu guarda. Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per scritto che la pagherai. La pagherai con quella faccia che ti ritrovi. Quella io non la sopporto, proprio mi dà fastidio, fisicamente anche, quando si muovono tutte quelle ossa. RAGA Nathaly PREFERITA IMMEDIATAMENTE LA VECCHIA SCHIATTA IN DIRETTA #FUORIKatia #GFVIP pic.twitter.com/HevkkS1vKV — ??? (@JordeenDanvers) January 4, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip i vipponi continuano a discutere tra loro e questa volta le protagoniste sono state. Nello specifico, eri dopo pranzo, lasi è rivolta aaccusandola: Le cose non sono più come prima. Ma tu guarda. Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per scritto che la pagherai. La pagherai con quella faccia che ti ritrovi. Quella io non la sopporto, proprio mi dà fastidio, fisicamente anche, quando si muovono tutte quelle ossa. RAGAPREFERITA IMMEDIATAMENTE LA VECCHIA SCHIATTA IN DIRETTA #FUORI#GFVIP pic.twitter.com/HevkkS1vKV — ??? (@JordeenDanvers) January 4, ...

Advertising

fraquelli55 : @Bebbe___ Queste parole che ha detto Katia Ricciarelli sono brutte ma nella casa del Grande Fratello VIP non vanno… - MilaVolani : #gfvip DITE ALLE INVIDIOSE CHE SOLEIL HA LEGATO CON TOMMASO, CON NICOLA E CON BIAGIO PIU DI TUTTI' CON I NON VIP QU… - Loredan18318646 : RT @zazoomblog: “Torna al tuo paese”. GF Vip Katia Ricciarelli a un passo dall’eliminazione. L’accusa di razzismo - #“Torna #paese”. #Katia… - IsaeChia : #GfVip 6, Katia Ricciarelli si scaglia contro Nathaly Caldonazzo: “La pagherai!”. La showgirl: “È un’infelice” La… - GiuseppeporroIt : 'Tu che sei arrivata per ultima la pagherai', Nathaly Caldonazzo minacciata nella Casa del Grande Fratello Vip? C'e… -