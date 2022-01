Fuga di sponsor al GF Vip: la drastica comunicazione degli autori ai concorrenti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un fatto piuttosto increscioso. Nello specifico, molti sponsor, che inizialmente si erano mostrati a favore del progetto del reality show, hanno deciso di ritirare tutti i loro prodotti. La produzione, infatti, è stata costretta a fare un’amara comunicazione a tutti i concorrenti. Scopriamo cosa è accaduto. La drastica scelta di alcuni sponsor del GF Vip Come sempre, all’interno del GF Vip sono presenti numerosi sponsor. Tutti i prodotti che i concorrenti utilizzano, consumano e mangiano sono frutto di collaborazioni tra i vertici della trasmissione e le numerose aziende che decidono volontariamente di introdurre i loro prodotti in casa. Ad ogni modo, in queste ore pare che molti degli ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un fatto piuttosto increscioso. Nello specifico, molti, che inizialmente si erano mostrati a favore del progetto del reality show, hanno deciso di ritirare tutti i loro prodotti. La produzione, infatti, è stata costretta a fare un’amaraa tutti i. Scopriamo cosa è accaduto. Lascelta di alcunidel GF Vip Come sempre, all’interno del GF Vip sono presenti numerosi. Tutti i prodotti che iutilizzano, consumano e mangiano sono frutto di collaborazioni tra i vertici della trasmissione e le numerose aziende che decidono volontariamente di introdurre i loro prodotti in casa. Ad ogni modo, in queste ore pare che molti...

