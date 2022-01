(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fiumicino – E’ di nuovosu litorale di: l’imponenterealizzata per la messa in sicurezza deldiè a. Il primorosso venne lanciato nel febbraio 2021, quando ilper la raccolta delle acque nere era rimasto completamente privo di copertura (leggi qui), diventando un possibile pericolo per chiunque si trovasse a passare nella zona, a causa della sua profondità. Successivamente, furono presi provvedimenti e ilè stato circondato da massi racchiusi in delle griglie metalliche (leggi qui). Ad oggi questa soluzione si è dimostrata, però, insufficiente: ...

Advertising

ilfaroonline : Focene, allarme sulla spiaggia di Mare Nostrum: a rischio crollo la barriera del tombino fognario -

Ultime Notizie dalla rete : Focene allarme

Il Faro online

... quando l'acqua arriva in quantità eccessiva l'diventa subito rosso. Qu gli impianti ... Qui se gli impianti di Traiano osi dovessero inceppare i danni sarebbero enormi nelle piste ma ...Come era nelle previsioni meteo marine, la costa del litorale romano è sferzata in questa ore da una forte mareggiata. Già ieri diversi balneari tra Ostia, Fiumicino,e Fregene, dopo una prima situazione difficile registrata già dalla notte precedente, non avevano nascosto e rinnovato le preoccupazioni per il peggioramento delle condizioni del mare e la ...I primi segni di cedimento, a seguito delle forti mareggiate che si sono imbattute sul litorale di Focene in questi giorni ...Un’opera preziosa come la nostra pista ciclabile deve essere tutelata e necessita di manutenzione. Come si suol dire “prevenire e meglio che curare” ...