(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come un’elica, la Cina si avvita sempre di più nella crisi immobiliare, figlia di un debito sfuggito di mano e non certo ieri. Che i problemi di Pechino non siano risolti è provato da almeno due fattori: il nuovo, ennesimo, collasso di, gigante immobiliare schiacciato da 305 miliardi di debiti e il crollo di, altra big del mattone, in Borsa, pochi minuti dopo la riammissione sui listini, dopo sei mesi di sospensione. La pazienza, per il momento, l’hanno persa solo obbligazionisti e risparmiatori legati a. I quali hanno protestato, e non è la prima volta, fuori dagli uffici della società di Guangzhou, per il timore di vedere sacrificati i loro investimenti. Un centinaio di persone ha gridato “, ridacci i nostri soldi!”, riprendendo un motto utilizzato lo scorso autunno da ...

formichenews : Evergrande e #Huarong, due mine cinesi mai disinnescate L'articolo di @gianluzappo ?? - davide93714530 : RT @MilanoFinanza: Cina, Huarong crolla nonostante il salvataggio (-50%). Evergrande chiede tempo - MilanoFinanza : Cina, Huarong crolla nonostante il salvataggio (-50%). Evergrande chiede tempo

Cortei ieri davanti alla sede dia Shenzhen: protestano le famiglie che hanno prenotato (... A Hong Kong è tornata in contrattazione, a quasi un anno dal salvataggio di stato,, il ...... al fianco di. osa succederà anche a queste società ? Eppure per ora sembra che le ... Come conall'inizio dell'anno, Pechino ha sfidato il presupposto che alcune aziende siano troppo ...China Evergrande Group’s onshore unit is seeking to delay an option for investors to demand early repayment, while China Huarong Asset Management Co. plunged as it resumed trading following a $6.6 ...Shares in China’s state-owned debt collector Huarong Asset Management plummeted 50 per cent today as trading resumed in Hong Kong after a US$6.6 billion (RM27 billion) state-orchestrated bailout of ...