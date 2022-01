Evasione fiscale, il Mef boccia il Cashback (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Delineare alcune possibili opzioni nell’ambito delle quali il governo potrà scegliere le misure da adottare per per ridurre l’Evasione da omessa fatturazione come previsto dal traguardo M1C1 del Pnrr. Con questo obiettivo il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato a fine dicembre la “Relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l’Evasione fiscale da omessa fatturazione”. Nel periodo 2014-2019 la media stimata del gap delle entrate tributarie e contributive in Italia è stata di circa 105 miliardi di euro. Di questi circa due terzi sono rappresentati dalla somma dell’Evasione Irpef (circa 37 miliardi di euro) e dell’IVA (circa 33 miliardi di euro). L’Evasione da omessa fatturazione incide direttamente sul gap dell’IVA e indirettamente su quello delle imposte dirette. In ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Delineare alcune possibili opzioni nell’ambito delle quali il governo potrà scegliere le misure da adottare per per ridurre l’da omessa fatturazione come previsto dal traguardo M1C1 del Pnrr. Con questo obiettivo il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato a fine dicembre la “Relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l’da omessa fatturazione”. Nel periodo 2014-2019 la media stimata del gap delle entrate tributarie e contributive in Italia è stata di circa 105 miliardi di euro. Di questi circa due terzi sono rappresentati dalla somma dell’Irpef (circa 37 miliardi di euro) e dell’IVA (circa 33 miliardi di euro). L’da omessa fatturazione incide direttamente sul gap dell’IVA e indirettamente su quello delle imposte dirette. In ...

