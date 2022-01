Djokovic, problemi col visto in Australia: bloccato in aereo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il caso Djokovic si complica. Il numero uno del tennis mondiale non è potuto scendere dall'aereo che lo ha portato in Australia per partecipare agli Open di Melbourne perché nel su o visto non è ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il casosi complica. Il numero uno del tennis mondiale non è potuto scendere dall'che lo ha portato inper partecipare agli Open di Melbourne perché nel su onon è ...

