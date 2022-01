Djokovic no vax, problemi di visto: bloccato in aereo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo sbarco di Novak Djokovic in Australia si rivela a dir poco complicato. Il visto del tennista serbo non è in regola e sta bloccando le procedure. Djokovic, non vaccinato, viaggia con un’esenzione medica per partecipare all’Australian Open, il primo Slam stagionale in programma a Melbourne. Il trattamento riservato al fuoriclasse ha alimentato polemiche. Il premier Scott Morrison ha chiarito che Djokovic, in caso di documentazione incompleta, verrebbe rispedito a casa. Djokovic è atterrato a Melbourne nella tarda serata di mercoledì. Il suo visto, riferisce il quotidiano The Age, non è stato a quanto pare per un errore burocratico. L’aereo di Djokovic è atterrato al Tullamarine Airport attorno alle 23.30 locali. I funzionari addetti ai controlli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo sbarco di Novakin Australia si rivela a dir poco complicato. Ildel tennista serbo non è in regola e sta bloccando le procedure., non vaccinato, viaggia con un’esenzione medica per partecipare all’Australian Open, il primo Slam stagionale in programma a Melbourne. Il trattamento riservato al fuoriclasse ha alimentato polemiche. Il premier Scott Morrison ha chiarito che, in caso di documentazione incompleta, verrebbe rispedito a casa.è atterrato a Melbourne nella tarda serata di mercoledì. Il suo, riferisce il quotidiano The Age, non è stato a quanto pare per un errore burocratico. L’diè atterrato al Tullamarine Airport attorno alle 23.30 locali. I funzionari addetti ai controlli ...

