Djokovic, il primo ministro australiano: 'Fornisca prove sul vaccino, sennò torna a casa' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scott Morrison interviene sul caso del tennista Novak Djokovic agli Australian Open: "Non ci saranno regole speciali per lui" Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scott Morrison interviene sul caso del tennista Novakagli Australian Open: "Non ci saranno regole speciali per lui"

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MORRISON (PM AUSTRALIA): 'DJOKOVIC FORNISCA PROVE Se insufficienti, tornerà a casa con il primo ae… - Gazzetta_it : Djokovic, dura posizione del governo australiano: 'Senza prove sufficienti, sarà sul volo di ritorno' - FBiasin : Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili pe… - quantunque1 : RT @FBiasin: Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili per giustific… - greenbadeyes : RT @aboutsamm: Oscillo tra la voglia di vedere Djokovic rispedito a casa col primo aereo disponibile e la voglia di vederlo sconfitto sul c… -