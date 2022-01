Covid, Toscana verso la zona gialla. Giani: "Con questi numeri inevitabile" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Firenze, 5 gennaio 2022 - La variante Omicron corre in Toscana come in tutto il resto del Paese. La regione è nel pieno della quarta ondata pandemica . Il passaggio in zona gialla pare oramai ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Firenze, 5 gennaio 2022 - La variante Omicron corre income in tutto il resto del Paese. La regione è nel pieno della quarta ondata pandemica . Il passaggio inpare oramai ...

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - SIENANEWS : Covid, la contrada dell’Onda proroga la chiusura della Società... - intoscana : In diminuzione rispetto a ieri quando erano stati quasi 19mila, ma anche oggi sono tanti i nuovi casi di positività… - GrossetoNotizie : Le pillole Merck in Toscana, Giani: “La prima cura specifica per combattere il Covid” -