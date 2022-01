Covid: Cdm, a scuola infanzia con 1 positivo stop lezioni per 10 giorni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Per i più piccoli, ovvero per la scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. Alle elementari, invece, con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la Dad per la durata di dieci giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Per i più piccoli, ovvero per ladell’, già in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci. Alle elementari, invece, con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque(T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la Dad per la durata di dieci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Per 'tutelare la salute pubblica [...] l'#obbligovaccinale' anti #Covid si applica a tutti i residenti in #Italia… - TgLa7 : #Covid: Pd chiedera' obbligo vaccino in cabina regia e in Cdm - GiovaQuez : Via libera dal CdM, arriva #obbligo vaccinale per gli over 50 #Covid_19 - MimmoTheReal : RT @MediasetTgcom24: Il Cdm vara all'unanimità dl con obbligo vaccino over 50 #covid - tranellio : RT @Virus1979C: La lega, che negava l'esistenza del Covid, ha appena approvato in cdm l'#obbligo vaccinale per gli over 50. ???????? -