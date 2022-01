Covid, Cassano ricoverato. Carolina Marcialis: “Smentisco, ha due dosi. I clown…” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ex calciatore è in ospedale precauzionalmente dopo aver contratto il virus a fine 2021. La moglie smentisce che non sia vaccinato Leggi su golssip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ex calciatore è in ospedale precauzionalmente dopo aver contratto il virus a fine 2021. La moglie smentisce che non sia vaccinato

Advertising

fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - TuttoMercatoWeb : Antonio Cassano ricoverato per complicazioni da Covid-19: è vaccinato e sta bene - Agenzia_Italia : Antonio #Cassano ricoverato a Genova per #Covid - Angela3v999 : RT @Libero_official: #Cassano ricoverato per #Covid a #Genova, era vaccinato con due dosi -