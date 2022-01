Cosa sta accadendo alla Buitoni? La risposta della Nestlé fa tremare il marchio aretino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’inizio del nuovo anno ha portato un po’ di confusione in casa Buitoni, paventando un blocco della produzione non indifferente per lo storico marchio italiano. Stando a quanto riferito da ‘Il Sole 24 ore’, la Nestlé, proprietaria del brand, avrebbe deciso di non rinnovare la concessione del logo aretino, dopo 13 anni. Ma andiamo con ordine. La multinazionale svizzera detiene dal 2008 la Buitoni, nata a Sansepolcro (Arezzo) nel lontano 1827 da un’idea di Giulia e Gianbattista Buitoni. La concessione da parte della Nestlé, proprietaria del nome, una volta scaduta non sarebbe stata rinnovata al gruppo Newlat Food Spa, azienda del settore agroalimentare con a suo carico già i marchi Dalverde, Polenghi e Giglio, che sempre nel 2008 acquisì ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’inizio del nuovo anno ha portato un po’ di confusione in casa, paventando un bloccoproduzione non indifferente per lo storicoitaliano. Stando a quanto riferito da ‘Il Sole 24 ore’, la, proprietaria del brand, avrebbe deciso di non rinnovare la concessione del logo, dopo 13 anni. Ma andiamo con ordine. La multinazionale svizzera detiene dal 2008 la, nata a Sansepolcro (Arezzo) nel lontano 1827 da un’idea di Giulia e Gianbattista. La concessione da parte, proprietaria del nome, una volta scaduta non sarebbe stata rinnovata al gruppo Newlat Food Spa, azienda del settore agroalimentare con a suo carico già i marchi Dalverde, Polenghi e Giglio, che sempre nel 2008 acquisì ...

MatteoRichetti : Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma… - AurelianoStingi : Nel raffreddore comune (cold) la patogenesi è data principalmente dalla risposta immunitaria, cosa significa? signi… - Ruffino_Lorenzo : I nuovi casi sono ancora l’indicatore più tempestivo per capire come sta evolvendo l’epidemia, nonostante i vaccini… - BTiddia : RT @BubuCc3: Per @matteorenzi, #Draghi è un fenomeno? No, è solo una persona normalissima che non ci sta capendo una mazza di come risolver… - JohnHard3 : RT @scenarieconomic: Secondo voi Brunetta, una volta fuori dal Governo cosa potrebbe fare? Chiedo sinceramente... Ma soprattutto come mai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Mourinho: "Col Milan non sarà difficile ritrovare la concentrazione" Dal 30 che siamo arrivati tutti sta lavorando normalmente. Può giocare, ma non può giocare 90 minuti. Penso che non sia un problema iniziare la partita. Non ho mai problemi con la coesistenza con i ...

Mercato Inter, Simone Inzaghi si aspetta qualcosa Marcelo Brozovic sta trattando il rinnovo: 'Ho già ribadito che secondo me è molto contento ed è ... sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d'inizio dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa. ...

Confael Viterbo: "Cosa sta succedendo nel Comune di Montefiascone? " | NewTuscia Vaccini Covid, Occhiuto: “A gennaio Calabria prima Regione in Italia” "Dietro di noi le altre regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna" - così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando i dati sulla vaccinazione covid ...

Elezioni Presidente della Repubblica: i nomi delle candidate Il 2022 sarà l’anno dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma quali saranno i nomi delle possibili candidate? Finalmente una donna Presidente?

Dal 30 che siamo arrivati tuttilavorando normalmente. Può giocare, ma non può giocare 90 minuti. Penso che non sia un problema iniziare la partita. Non ho mai problemi con la coesistenza con i ...Marcelo Brozovictrattando il rinnovo: 'Ho già ribadito che secondo me è molto contento ed è ... sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d'inizio dobbiamo essere pronti a qualsiasi. ..."Dietro di noi le altre regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna" - così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando i dati sulla vaccinazione covid ...Il 2022 sarà l’anno dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma quali saranno i nomi delle possibili candidate? Finalmente una donna Presidente?