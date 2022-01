Cdm 5 gennaio, verso obbligo vaccinale per chi non lavora e '2G' per over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 - Gli over 50 dovranno presentare la certificazione '2G' al lavoro , obbligo vaccinale previsto per chi non lavora . Ampliamento dell'utilizzo dello smart working, scuole ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 52022 - Gli50 dovranno presentare la certificazione '2G' al lavoro ,previsto per chi non. Ampliamento dell'utilizzo dello smart working, scuole ...

Advertising

1GROSSI : RT @Signorasinasce: #Cdm5gennaio, verso #obbligovaccinale per chi NON LAVORA e '2G' (vaccinati o guariti) per over 50 - Paolo24990399 : Cdm 5 gennaio, verso obbligo vaccinale per chi non lavora e '2G' per over 50 Figli di Troia non ci fate il Gioco de… - lorenzo10469500 : Cdm 5 gennaio, verso obbligo vaccinale per chi non lavora e '2G' per over 50 - QUOTIDIANO NAZIONALE - CORDESCOM : RT @Gigadesires: @borghi_claudio Quindi dal 10 gennaio milioni di persone SANE non potranno nemmeno prendere il caffè al bar e lei posta le… - Signorasinasce : #Cdm5gennaio, verso #obbligovaccinale per chi NON LAVORA e '2G' (vaccinati o guariti) per over 50… -