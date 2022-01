Cdm 5 gennaio, finita la cabina di regia: verso obbligo vaccinale per over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 - obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. È l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA, dalla cabina di regia terminata a Palazzo Chigi presieduta dal ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 52022 -di vaccino per chi ha più di 50 anni. È l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA, dalladiterminata a Palazzo Chigi presieduta dal ...

Advertising

Gigadesires : @borghi_claudio Quindi dal 10 gennaio milioni di persone SANE non potranno nemmeno prendere il caffè al bar e lei p… - Gabriel05470893 : RT @_cieloitalia: Covid, news. Nuova stretta su tavolo Cdm. Lega a favore del vaccino per gli over 60. La lega non ha un caxxo da pensare.… - _cieloitalia : Covid, news. Nuova stretta su tavolo Cdm. Lega a favore del vaccino per gli over 60. La lega non ha un caxxo da pe… - GastoneMappini : RT @SionRomina: Ecco a chi tocca il vaccino obbligatorio. Il governo cambia bersaglio: lavoro e over 60, le novità in Cdm - Il Tempo! ??Drag… - Piero42395724 : RT @SionRomina: Ecco a chi tocca il vaccino obbligatorio. Il governo cambia bersaglio: lavoro e over 60, le novità in Cdm - Il Tempo! ??Drag… -