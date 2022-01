Australian Open, Novak Djokovic isolato in una stanza all’aeroporto: interrogato, non può usare il cellulare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 18.30. Novak Djokovic è stato interrogato dai funzionari dell’Australian Border Force in una stanza dell’aeroporto almeno fino all’1:15 di notte, orario locale (in Italia siamo nove ore indietro rispetto a Melbourne). Come riportano il portale serbo Telegraf, Saso Ozmo e il padre di Djokovic, l’atleta risulterebbe isolato in una stanza e non sarebbe autorizzato a usare il suo telefono. I punti interrogativi riguarderebbero la documentazione per richiedere l’esenzione, che non sarebbe adeguata. —- Il viaggio di Novak Djokovic verso Melbourne, per disputare gli Australian Open 2022, vive un nuovo capitolo. Dopo le polemiche di ieri, legate all’esenzione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 18.30.è statodai funzionari dell’Border Force in unadell’aeroporto almeno fino all’1:15 di notte, orario locale (in Italia siamo nove ore indietro rispetto a Melbourne). Come riportano il portale serbo Telegraf, Saso Ozmo e il padre di, l’atleta risulterebbein unae non sarebbe autorizzato ail suo telefono. I punti interrogativi riguarderebbero la documentazione per richiedere l’esenzione, che non sarebbe adeguata. —- Il viaggio diverso Melbourne, per disputare gli2022, vive un nuovo capitolo. Dopo le polemiche di ieri, legate all’esenzione ...

