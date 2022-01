Assegno unico e universale per figli, informativa domanda Brunetta- Inps (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Una grande innovazione per tutte le famiglie italiane” e “una drastica semplificazione”. In una lettera inviata a tutte le amministrazioni pubbliche centrali e locali, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, invitano a comunicare ai dipendenti l'"importante opportunità" dell'Assegno unico e universale per i figli e a pianificare "prontamente gli adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità questo nuovo strumento”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Una grande innovazione per tutte le famiglie italiane” e “una drastica semplificazione”. In una lettera inviata a tutte le amministrazioni pubbliche centrali e locali, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, e il presidente dell’, Pasquale Tridico, invitano a comunicare ai dipendenti l'"importante opportunità" dell'per ie a pianificare "prontamente gli adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità questo nuovo strumento”. L'articolo .

marattin : L’articolo da leggere oggi è di @mrizzolli su @DomaniGiornale. Fa una critica all’assegno unico che farà discutere:… - borghi_claudio : Ricordate di fare domanda! Avete sicuramente più bisogno voi di questi soldini che lo Stato Al via le domande per… - elenabonetti : Mancano pochi giorni alla partenza delle domande per l’assegno unico e universale. Insieme all’introduzione dell’as… - maestradansia : RT @Aluzza__: Mia sorella parlava dell'assegno unico di 'almeno 50 euro a bambino' e mio nipote ha capito che lo volessero vendere?? - orizzontescuola : Assegno unico e universale per figli, informativa domanda Brunetta- Inps -