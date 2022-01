Anche i camper a zero emissioni con la Mercedes Eqv ‘convertita’ da Sortimo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come già per autovetture e veicoli commerciali, Anche per i Van della serie Marco Polo Mercedes è pronta alla sfida di un futuro a zero emissioni, come dimostra l’ecamper in arrivo, frutto della collaborazione con la Sortimo Walter Rüegg: la conversione realizzata dalla azienda svizzera si basa sulla EQV elettrica a batteria e comprende, tra l’altro, un tetto a soffietto, un’unità letto per il vano posteriore ed un modulo cucina per il vano bagagli. La gamma della EQV, ovvero la variante elettrica a batteria del mid-size van Classe V, propone due differenti varianti di batteria: la EQV 300, dotata di una batteria da 90 kWh e di un’autonomia in base al ciclo WLTP fino a 363 chilometri e la EQV 250 da 60 kWh ed un’autonomia fino a 236 km. Entrambi i modelli sono disponibili in due ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come già per autovetture e veicoli commerciali,per i Van della serie Marco Poloè pronta alla sfida di un futuro a, come dimostra l’ein arrivo, frutto della collaborazione con laWalter Rüegg: la conversione realizzata dalla azienda svizzera si basa sulla EQV elettrica a batteria e comprende, tra l’altro, un tetto a soffietto, un’unità letto per il vano posteriore ed un modulo cucina per il vano bagagli. La gamma della EQV, ovvero la variante elettrica a batteria del mid-size van Classe V, propone due differenti varianti di batteria: la EQV 300, dotata di una batteria da 90 kWh e di un’autonomia in base al ciclo WLTP fino a 363 chilometri e la EQV 250 da 60 kWh ed un’autonomia fino a 236 km. Entrambi i modelli sono disponibili in due ...

