Amazon e Stellantis, accordo per l'auto iperconnessa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Amazon e Stellantis collaboreranno per soluzioni software per la nuova piattaforma STLA SmartCockpit, e lanceranno iniziative per accelerare i tempi di commercializzazione di nuovi prodotti digital In base agli accordi Amazon sarà anche il primo cliente commerciale per il nuovo Ram ProMaster Battery Electric Vehicle (BEV) nel 2023. "Siamo lieti di collaborare con Stellantis per trasformare l'industria dell'auto e reinventare l'esperienza all'interno delle vetture", afferma l'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy. "Insieme creeremo per le basi per Stellantis per trasformarsi da una casa automobilistica a un leader globale nello sviluppo software-driven". aggiunge Jassy. "Lavorare insieme ad Amazon è una parte integrale della nostra roadmap ...

