Alberto Matano nero con Pomeriggio Cinque: «Ci hanno sottratto l'ospite, per fortuna non è il mio stile»

Alberto Matano su tutte le furie con Pomeriggio Cinque News per un ospite "sottratto" dalla concorrenza in diretta. "Sono cose che non dovrebbero accadere", ha sbottato il giornalista. Poi ha aggiunto piccatissimo: "Questo non è il mio stile, per fortuna". Nella trasmissione di Rai1 si stava parlando del ritrovamento di un cadavere a Trieste: il sospetto è che possa trattarsi di Liliana Resinovich, scomparsa lo scorso 14 dicembre. In collegamento con La Vita in Diretta c'era Sebastiano Visintin, il marito della donna. A intervistalo, l'inviata Filomena Leone. In quegli stessi istanti, però, lì accanto c'era anche una giornalista di Pomeriggio Cinque News, come si vede chiaramente ...

