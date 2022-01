Agende aperte con posti liberi per vaccinarsi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ci sono delle regole che presidiano il fenomeno pandemico e che hanno già subito delle modifiche: da terza dose, se ho avuto un contatto stretto con un positivo, posso muovermi liberamente diversamente da prima quando era necessaria la quarantena per una settimana e due tamponi. Si tratta di una scelta che alleggerisce il sistema e crea meno disagi al cittadino. Il tracciamento continua ad essere un contributo importante per il contenimento della pandemia ma diventa impossibile davanti ai numeri di oggi, si tratta di un fenomeno oramai comune nell’intero Paese. È venuto il momento, accanto alle procedure fin qui applicate, di stabilire se poter introdurre misure che alleggeriscano i dipartimenti di prevenzione distinguendo chi ha scelto di vaccinarsi rispetto a chi non lo ha fatto. Auspichiamo che ciò venga assunto a breve dal Governo con ulteriori misure per ridurre ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ci sono delle regole che presidiano il fenomeno pandemico e che hanno già subito delle modifiche: da terza dose, se ho avuto un contatto stretto con un positivo, posso muovermi liberamente diversamente da prima quando era necessaria la quarantena per una settimana e due tamponi. Si tratta di una scelta che alleggerisce il sistema e crea meno disagi al cittadino. Il tracciamento continua ad essere un contributo importante per il contenimento della pandemia ma diventa impossibile davanti ai numeri di oggi, si tratta di un fenomeno oramai comune nell’intero Paese. È venuto il momento, accanto alle procedure fin qui applicate, di stabilire se poter introdurre misure che alleggeriscano i dipartimenti di prevenzione distinguendo chi ha scelto dirispetto a chi non lo ha fatto. Auspichiamo che ciò venga assunto a breve dal Governo con ulteriori misure per ridurre ...

Advertising

udine20 : Agende aperte con posti liberi per vaccinarsi - - StefaniaNegri6 : RT @PoliticheP: Il numero 3/2021 di @PoliticheP si concentra sul #sostegno al #reddito in #pandemia. @PatrikVesan, D. Garbardella e @enmorl… - artza1967 : RT @PoliticheP: Il numero 3/2021 di @PoliticheP si concentra sul #sostegno al #reddito in #pandemia. @PatrikVesan, D. Garbardella e @enmorl… - francescoseghez : RT @PoliticheP: Il numero 3/2021 di @PoliticheP si concentra sul #sostegno al #reddito in #pandemia. @PatrikVesan, D. Garbardella e @enmorl… - MDorzo : RT @PoliticheP: Il numero 3/2021 di @PoliticheP si concentra sul #sostegno al #reddito in #pandemia. @PatrikVesan, D. Garbardella e @enmorl… -

Ultime Notizie dalla rete : Agende aperte Dal 5 gennaio richiamo vaccinale dopo quattro mesi dalla seconda dose A partire da domani, le prenotazioni saranno sempre aperte tramite i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute , farmaCUP. Le agende vengono ...

Potenziata in FVG la capacita Vaccinale Nelle prossime ore verranno predisposte e aperte le agende per permettere le prenotazioni secondo le regole vigenti. ASFO Anche l'Azienda sanitaria Friuli occidentale ha già distribuito l'attività ...

Salute: Riccardi, agende aperte con posti liberi per vaccinarsi Triesteprima.it Salute: Riccardi, agende aperte con posti liberi per vaccinarsi Udine, 5 gen - "Ci sono delle regole che presidiano il fenomeno pandemico e che hanno già subito delle modifiche: da terza dose, se ho avuto un contatto stretto con un positivo, posso ...

Teglio Sunset Winter Run, iscrizioni aperte Aperte ufficialmente le iscrizioni alla Teglio Sunset Winter Run del 12 febbraio prossimo, del circuito NORTEC WINTER TRAIL RUNNING CUP 2022.

A partire da domani, le prenotazioni saranno sempretramite i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute , farmaCUP. Levengono ...Nelle prossime ore verranno predisposte eleper permettere le prenotazioni secondo le regole vigenti. ASFO Anche l'Azienda sanitaria Friuli occidentale ha già distribuito l'attività ...Udine, 5 gen - "Ci sono delle regole che presidiano il fenomeno pandemico e che hanno già subito delle modifiche: da terza dose, se ho avuto un contatto stretto con un positivo, posso ...Aperte ufficialmente le iscrizioni alla Teglio Sunset Winter Run del 12 febbraio prossimo, del circuito NORTEC WINTER TRAIL RUNNING CUP 2022.