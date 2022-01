Tortu | ' Juve | sarà un girone di ritorno in volata Io ed Allegri | stessa filosofia'

Advertising

Primo italiano capace di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani e campione olimpico della staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo, Filippoha nei cromosomi l'atletica ma pure il bianconero nel Dna. Quella per la Juventus è infatti una passione di famiglia, ereditata dal padre, che dalla Sardegna ha portato sul continente anche un ...... Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo- che ha assordato il mondo e di nuovo annichilito, ...a ruota dall'abbraccione in cui Giorgio Chiellini mi ha stritolato a bordo campo prima di- ...In Nba salta la 10ª partita, San Antonio-Miami. In Spagna capienza stadi ridotta al 75%. Focolai a Barcellona e Real. Volley: rinviata Civitanova-Milano ...Come è cambiata la vita dell’ultimo frazionista della 4x100 ai Giochi in Giappone: «Mi riconoscono però ancora oggi faccio fatica a dire che sono campione olimpico. L’amicizia con Tomba, l’abbraccio c ...