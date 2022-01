Toninelli: il Mattarella bis è la soluzione migliore, Conte non deve prendere decisioni in solitaria (Di martedì 4 gennaio 2022) Giuseppe Conte nuovamente scavalcato dai gruppi parlamentari. L’assemblea dei senatori M5s riunita per un aggiornamento sulla partita per il Quirinale si sarebbe espressa infatti per il bis di Sergio Mattarella. Ignorando del tutto le dichiarazioni degli ultimi giorni di Conte che si era espresso a favore di una donna al Quirinale e che aveva anche fatto un mezzo endorsement per Letizia Moratti. La quale, non a caso, riceve oggi una paginata critica dal Fatto quotidiano. La vicenda – annota Il Messaggero – testimonia “la spaccatura che va costantemente allargandosi all’interno del partito guidato da Giuseppe Conte”. Non solo ma, come sottolinea Repubblica, è anche il segnale che “la mano sinistra non sa quel che fa la destra nel Movimento 5Stelle”. LEGGI ANCHE Quirinale, 5Stelle nel caos: Conte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Giuseppenuovamente scavalcato dai gruppi parlamentari. L’assemblea dei senatori M5s riunita per un aggiornamento sulla partita per il Quirinale si sarebbe espressa infatti per il bis di Sergio. Ignorando del tutto le dichiarazioni degli ultimi giorni diche si era espresso a favore di una donna al Quirinale e che aveva anche fatto un mezzo endorsement per Letizia Moratti. La quale, non a caso, riceve oggi una paginata critica dal Fatto quotidiano. La vicenda – annota Il Messaggero – testimonia “la spaccatura che va costantemente allargandosi all’interno del partito guidato da Giuseppe”. Non solo ma, come sottolinea Repubblica, è anche il segnale che “la mano sinistra non sa quel che fa la destra nel Movimento 5Stelle”. LEGGI ANCHE Quirinale, 5Stelle nel caos:...

