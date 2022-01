Sanremo 2022, Codacons paventa azioni legali: «Non escludere Morandi è una palese violazione del regolamento» (Di martedì 4 gennaio 2022) Morandi e Amadeus Che la decisione della Rai di non escludere Gianni Morandi dal Festival di Sanremo 2022 fosse discutibile lo abbiamo scritto subito. E infatti, puntuale, si è alzato il grido del Codacons, che non la accetta e minaccia di impugnarla in Tribunale. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, attraverso un comunicato, ha espresso la propria indignazione per la presa di posizione dell’azienda pubblica, che ha deciso di non escludere dalla gara il cantante di Monghidoro nonostante avesse accidentalmente fatto ascoltare la sua canzone, Apri tutte le Porte, sul web. Non escludendo l’ipotesi di un ricorso. “La Rai si arrampica sugli specchi e, con una motivazione ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 gennaio 2022)e Amadeus Che la decisione della Rai di nonGiannidal Festival difosse discutibile lo abbiamo scritto subito. E infatti, puntuale, si è alzato il grido del, che non la accetta e minaccia di impugnarla in Tribunale. Il Coordinamento delle associper la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, attraverso un comunicato, ha espresso la propria indignazione per la presa di posizione dell’azienda pubblica, che ha deciso di nondalla gara il cantante di Monghidoro nonostante avesse accidentalmente fatto ascoltare la sua canzone, Apri tutte le Porte, sul web. Non escludendo l’ipotesi di un ricorso. “La Rai si arrampica sugli specchi e, con una motivazione ...

Advertising

RaiNews : 'Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano de… - davidemaggio : Tutti vogliamo Morandi in gara a #Sanremo2022... ma le motivazioni della Rai sulla mancata squalifica sono da rider… - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - Luca_1998 : RT @RaiNews: 'Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra' #sanr… - News24_it : 'Morandi va escluso, violato regolamento. Valutiamo ricorsi' -