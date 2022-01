Russo e la tangentopoli a Salerno | Fu inventata la falsa esecutività

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 4 gennaio 2022) di Alberto Cuomo Per gli auguri del nuovo anno, quale presagio, chi sa, per un prossimo repulisti giudiziario, su queste colonne è comparso un articolo rievocativo del 1992, anno dellarivolta a colpire “la corruzione dell’intero sistema politico ed economico italiano”. La rievocazione ha avuto il non nascosto intendimento di delineare la “storia” di quella stagione cui partecipò la procura salernitana, onde offrire i suoi presunti insegnamenti di “tecnica creativa” alla formazione delle “nuove generazioni di MOT (i giovani magistrati in tirocinio)”. Un intento recondito dell’autore, Michelangelo, neppure poi tanto nascosto, è stato altresì di magnificare la propria azione in quell’epoca, essendo stato protagonista di inchieste quale sostituto procuratore del nostro tribunale. Purtroppo per lui la “storia” non appare più allineata da ...