Rogo autoparco vigili di Pomigliano | Cantalamessa | “Gesto deprecabile”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutod’Arco (Na) – “L’incendio delle auto appartenenti alla Polizia Municipale did’Arco è une disgustoso. È inammissibile anche il silenzio: se ne sta parlando troppo poco”. Cosi’ il deputato napoletano Gianluca, responsabile nazionale Dipartimento Antimafia Lega. “Un plauso – sottolinea – al coraggio del comandante locale deiurbani Luigi Maiello che senza mezzi termini ha affermato che lo Stato non si piegherà neppure senza mezzi, continuando a lavorare al fianco di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.Arrivi chiaro a chi c’è dietro questoche lo Stato non ha paura, soprattutto della verità! Al sindaco Del Mastro e all’amministrazione comunale, al corpo della polizia ...

Ad accorgersi delè stato il custode dello stabile, unico presente nella struttura, che ha ... Luigi Maiello " chi ha agito sapeva che in quel punto dell'la videosorveglianza è meno ......il comandante Luigi Maiello spiegando che l'incendio alle vetture parcheggiate nell'dei ... Ilha distrutto altre vetture e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato le l'incendio ...Tre auto della Polizia municipale di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, sono andate in fiamme nella notte di Capodanno, rimanendo completamente ...Tre auto della polizia municipale di Pomigliano d’Arco (in provincia di Napoli), nella notte sono andate in fiamme e completamente distrutte. Sono in corso le indagini da parte di carabinieri e polizi ...