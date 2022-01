Raid all’alba in una tabaccheria | gravi danni alla struttura esterna

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Uno scoppio dinnanzi ad un tabacchino si è sentito nelle prime ore del mattino in paese a San Leucio del Sannio. Lo scoppio ha mandato in frantumila vetrina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Ora si sta cercando di appurare se si tratta di un probabile danno doloso all’attività commerciale da parte dei caschi rossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.