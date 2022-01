Polemica contro Insigne: “I veri capitani sono altri, altro che ‘core azzurro’!” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il giornalista e esperto di mercato, Nicolò Schira, non ha sprecato tempo nel commentare la firma di Lorenzo Insigne con il Toronto. Sul proprio profilo Twitter il giornalista ha usato parole dure nei confronti del capitano: “altro che ‘core azzurro”. Napoli, Insigne La critica è rivolta verso il tempismo della firma del capitano, arrivata a due giorni dal big match dell’Allianz Stadium, contro la Juventus. Sfida che potrebbe riavvicinare i bianconeri alla corsa Champions, ma soprattutto allontanare ancora di più i partenopei dall’Inter capolista, qualora non dovessero arrivare i 3 punti. Di seguito il Tweet: Lorenzo #Insigne la sta preparando bene Juventus-Napoli: a meno di 48 ore dalla gara va a Roma per incontrare #TorontoFC. Ok i e nuovo contratto, ma timing ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Il giornalista e esperto di mercato, Nicolò Schira, non ha sprecato tempo nel commentare la firma di Lorenzocon il Toronto. Sul proprio profilo Twitter il giornalista ha usato parole dure nei confronti del capitano: “cheazzurro”. Napoli,La critica è rivolta verso il tempismo della firma del capitano, arrivata a due giorni dal big match dell’Allianz Stadium,la Juventus. Sfida che potrebbe riavvicinare i bianconeri alla corsa Champions, ma soprattutto allontanare ancora di più i partenopei dall’Inter capolista, qualora non dovessero arrivare i 3 punti. Di seguito il Tweet: Lorenzo #la sta preparando bene Juventus-Napoli: a meno di 48 ore dalla gara va a Roma per incontrare #TorontoFC. Ok i e nuovo contratto, ma timing ...

