“Non mi sento le gambe”. Colpito da un malore, Davide è morto a 22 anni. Inutile ogni tentativo dei medici (Di martedì 4 gennaio 2022) Tragedia a Riccione, sn’è andato a 22 anni Davide Berni. Aveva accusato un malore improvviso alle prime ore di domenica. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Vana la corsa al Bufalini di Cesena, come pure l’immediato trasporto all’ospedale di Cotignola, specializzato in patologie cardiache. A raccontare la storia è Fabio Ubaldi, imprenditore del Birrodromo (locale dove il ragazzo lavorava) con la voce rotta dal pianto. “In chiusura del locale, verso le tre, Davide è andato a casa e, secondo quanto mi è stato riferito, intorno alle quattro ha detto di non sentire più le gambe”. “Così è stata chiamata l’ambulanza con il personale sanitario che, intuita la gravità del caso, lo ha trasferito subito all’ospedale di Cesena. I medici, accortisi che aveva un’aorta lacerata, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Tragedia a Riccione, sn’è andato a 22Berni. Aveva accusato unimprovviso alle prime ore di domenica. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Vana la corsa al Bufalini di Cesena, come pure l’immediato trasporto all’ospedale di Cotignola, specializzato in patologie cardiache. A raccontare la storia è Fabio Ubaldi, imprenditore del Birrodromo (locale dove il ragazzo lavorava) con la voce rotta dal pianto. “In chiusura del locale, verso le tre,è andato a casa e, secondo quanto mi è stato riferito, intorno alle quattro ha detto di non sentire più le”. “Così è stata chiamata l’ambulanza con il personale sanitario che, intuita la gravità del caso, lo ha trasferito subito all’ospedale di Cesena. I, accortisi che aveva un’aorta lacerata, ...

