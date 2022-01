Nicola Savino: “Sono negativo ma il green pass non funziona. Al bar mi trattano come un no vax, impossibile vivere così” (Di martedì 4 gennaio 2022) Era stato l’amico Jovanotti ad annunciare su TikTok, il giorno di Santo Stefano, la sua positività al Covid, spiegando che il tampone rapido non aveva rivelato il virus. Ora, dopo più di una settimana, Nicola Savino è tornato negativo ma si trova a fare i conti con il suo green pass ancora bloccato. È stato lui stesso a raccontarlo al Corriere della Sera, alla vigilia del suo ritorno in tv al timone di Back to School, in onda questa sera su Italia 1: “Il mio green pass ancora non va ed è un vero problema, al bar vengo guardato con sospetto e vivere ‘da no vax’ è impossibile”, ha detto il conduttore. Poi Savino ha parlato del Covid: “Nessuno sa chi è l’untore, ci siamo visti che io ce l’avevo già, ma forse anche lui — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Era stato l’amico Jovanotti ad annunciare su TikTok, il giorno di Santo Stefano, la sua positività al Covid, spiegando che il tampone rapido non aveva rivelato il virus. Ora, dopo più di una settimana,è tornatoma si trova a fare i conti con il suoancora bloccato. È stato lui stesso a raccontarlo al Corriere della Sera, alla vigilia del suo ritorno in tv al timone di Back to School, in onda questa sera su Italia 1: “Il mioancora non va ed è un vero problema, al bar vengo guardato con sospetto e‘da no vax’ è”, ha detto il conduttore. Poiha parlato del Covid: “Nessuno sa chi è l’untore, ci siamo visti che io ce l’avevo già, ma forse anche lui — ...

