Morte Ilaria e Nicholas in incidente | ci sono due indagati

(Di martedì 4 gennaio 2022)a Pellezzano, l’accusa per un amico delle vittima è omicidio colposo: la ricostruzioneGalluzzi, 18 anni, eBove, 15 anni,le vittime dell’avvenuto a Capodanno a Pellezzano, vicino Salerno, La Procura dei Minori della città campana ha iscritto nel registro degliun altro giovane, amico delle vittime., le vittime dell’di Pellezzano (foto Facebook)Ladei due ha gettato nel dolore l’intera comunità anche per il drammatico dettaglio di Francesco, volontario dell’Avis e fratello di, che si è recato sul posto per prestare soccorso e ha trovato la sorella ...

...eBove , morti nel pomeriggio di Capodanno a Pellezzano. Come riporta il quotidiano "La Città di Salerno", è questa la novità che emerge nell'indagine della Procura di Salerno sulladel ...Nicolas eerano a bordo di un Beverly 250 e stavano, probabilmente, facendo un giro insieme all'altra coppia prima di concludere la giornata di festa e di salutarsi. Forse un ostacolo ...L'indagato era in compagnia di un amico e conduceva il veicolo alle spalle dello scooter su cui viaggiavano le due vittime ...Ci sono due indagati per la morte di Nicholas Galluzzi, 18 anni, e Ilaria Bove, 15 anni, in un incidente stradale a Pellezzano, in provincia di Salerno, il giorno di Capodanno. Si tratta di due amici ...