Milan, Albertini: “Botman è il nome giusto per la difesa” | News (Di martedì 4 gennaio 2022) Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Svev Botman Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Demetrio, ex centrocampista del, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Svev

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Albertini: “#Botman è il nome giusto per la difesa” | News #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Albertini: 'Mi dispiace che al Milan non vengano accostati giocatori alla Vlahovic': Intervenuto ai microfoni della… - MCalcioNews : Milan, parla Albertini: 'Kessie? Bisogna capire in che tempi i rossoneri vogliono tornare ai vertici' - gilnar76 : Albertini: «Adli? Spero il #Milan lo faccia arrivare adesso» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Albertini dice la sua su #Adli -