Malcuit positivo al Covid-19: non è entrato a contatto col Napoli. Petagna negativo a fine quarantena, entrambi sono vaccinati. Attraverso i propri canali ufficiali il Napoli comunica la positività di Malcuit. In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/WTqRVmsXNe— Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 4, 2022

