LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: al via la 10 km femminile! Nepryaeva punta alla vittoria finale (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 11.32 Jessie Diggins parte forte e va davanti a tutte. 11.31 Il primo riferimento arriverà al km 2.3. 11.30 PARTITE! 11.29 Ci siamo, le atlete sono pronte a partire, manca pochissimo. 11.28 Da tenere d'occhio anche la norvegese Heidi Weng, distacco di 1'40" da Nepryaeva; anche per lei, come per Diggins, ritardo importante. 11.26 Tre azzurre al via: Caterina Ganz (23), Lucia Scardoni (31) e Cristina Pittin (40). 11.24 Più indietro, invece, la statunitense Jessie Diggins, +1'42", distacco importante e difficile da rimontare. 11.22 Tra le inseguitrici non c'è solo Ebba Andersson: occhio anche alla finlandese Kerttu Niskanen, +1'19" da Nepryaeva. Distacco simile anche per Krista Parmakoski, +1'21".

