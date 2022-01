LIVE Australia-Russia 0-1, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 5-3, l’australiano prova a tornare sotto nel primo set! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Serve and volley complicato da attuare per De Minaur: due set point per la Russia. 15-30 Il nastro non è amico di De Minaur: spinge in corridoio il rovescio dell’Australiano. 15-15 Rovescio corposo e dritto carico: Medvedev continua a mettere grande pressione. 15-0 Smash in arretramento perfetto giocato da De Minaur. 5-3 Medvedev. Implacabile il russo in questo turno di battuta. 40-0 Accelerazione bruciante di Medvedev con l’inside-out di dritto. 30-0 Sposta la palla in maniera impeccabile Medvedev. 15-0 Ottima seconda di servizio, lavorata ad uscire. 4-3 Medvedev. Servizio e volée alta: De Minaur c’è ed ha reagito dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Serve and volley complicato da attuare per De: due set point per la. 15-30 Il nastro non è amico di De: spinge in corridoio il rovescio dell’no. 15-15 Rovescio corposo e dritto carico:continua a mettere grande pressione. 15-0 Smash in arretramento perfetto giocato da De. 5-3. Implacabile il russo in questo turno di battuta. 40-0 Accelerazione bruciante dicon l’inside-out di dritto. 30-0 Sposta la palla in maniera impeccabile. 15-0 Ottima seconda di servizio, lavorata ad uscire. 4-3. Servizio e volée alta: Dec’è ed ha reagito dopo ...

