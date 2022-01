L’Inps non equiparerà più alla malattia la quarantena dei contatti stretti di positivi (Di martedì 4 gennaio 2022) Con l’avvento del nuovo anno la quarantena obbligatoria e l’impossibilità di andare a lavoro o di lavorare da casa perché contatti stretti di un positivo non viene più equiparata alla malattia. Stessa cosa per la permanenza domiciliare fiduciaria, che interessa le persone che fanno ingresso in Italia da Paesi considerati zone a rischio. Il periodo di malattia è coperto dalL’Inps, ma il governo non ha rifinanziato la misura: “il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori fragili. La nuova norma stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Con l’avvento del nuovo anno laobbligatoria e l’impossibilità di andare a lavoro o di lavorare da casa perchédi un positivo non viene più equiparata. Stessa cosa per la permanenza domiciliare fiduciaria, che interessa le persone che fanno ingresso in Italia da Paesi considerati zone a rischio. Il periodo diè coperto dal, ma il governo non ha rifinanziato la misura: “il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori ine per i cosiddetti lavoratori fragili. La nuova norma stabilisce che l’equiparazione adel periodo trascorso incon ...

