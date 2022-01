L’ex compagna di Jacobs: “Non ha chiamato il figlio neanche al compleanno, non paga gli alimenti” (Di martedì 4 gennaio 2022) Non è la prima volta che la ex compagna di Marcell Jacobs si sfoga e parla di come il campione non abbia nessun genere di rapporto con suo figlio di 7 anni. Lo aveva fatto anche pochi giorni dopo le Olimpiadi, delusa da come era stato trattato il suo bambino e lo ha fatto nuovamente ora, a pochi giorni dal compleanno del piccolo, che si aspettava una telefonata dal padre per gli auguri ma che non l’ha ricevuta. Era stato lo stesso Jacobs questo autunno a confermare le parole della sua ex compagna, ammettendo di essere un pessimo padre per il suo primo figlio, ammettendo che suo malgrado, stava compiendo gli stessi errori che il suo di padre aveva fatto nei suoi confronti. I propositi di cambiamento a quanto pare, non sono serviti, viste quelle che sono oggi le accuse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 gennaio 2022) Non è la prima volta che la exdi Marcellsi sfoga e parla di come il campione non abbia nessun genere di rapporto con suodi 7 anni. Lo aveva fatto anche pochi giorni dopo le Olimpiadi, delusa da come era stato trattato il suo bambino e lo ha fatto nuovamente ora, a pochi giorni daldel piccolo, che si aspettava una telefonata dal padre per gli auguri ma che non l’ha ricevuta. Era stato lo stessoquesto autunno a confermare le parole della sua ex, ammettendo di essere un pessimo padre per il suo primo, ammettendo che suo malgrado, stava compiendo gli stessi errori che il suo di padre aveva fatto nei suoi confronti. I propositi di cambiamento a quanto pare, non sono serviti, viste quelle che sono oggi le accuse ...

