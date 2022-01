Keanu Reeves, essere umano meraviglioso: dona alla ricerca contro la leucemia (Di martedì 4 gennaio 2022) Keanu Reeves è uno degli attori più famosi di Hollywood, ma è anche un essere umano meraviglioso. Lontano dal chiacchiericcio in rosa, dal mormorio dei tabloid, Reeves si è sempre contraddistinto per il suo savoir-faire e per l’appoggio a cause importanti, oltre che donazioni di un certo livello. Per questo motivo, non ci sorprende la sua scelta di donare il 70% dei soldi incassati con il film Matrix alla ricerca contro la leucemia. Keanu Reeves, la donazione alla ricerca contro la leucemia con i proventi di Matrix Il quarto capitolo della saga di Matrix – Matrix ... Leggi su dilei (Di martedì 4 gennaio 2022)è uno degli attori più famosi di Hollywood, ma è anche un. Lontano dal chiacchiericcio in rosa, dal mormorio dei tabloid,si è sempre contraddistinto per il suo savoir-faire e per l’appoggio a cause importanti, oltre chezioni di un certo livello. Per questo motivo, non ci sorprende la sua scelta dire il 70% dei soldi incassati con il film Matrixla, lazionelacon i proventi di Matrix Il quarto capitolo della saga di Matrix – Matrix ...

