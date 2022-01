Juventus, è il momento di Bernardeschi: i numeri dell'attaccante (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni, Federico Bernardeschi è stato il giocatore della Juventus a partecipare a più reti (quattro), a effettuare più tiri (18) e a creare più occasioni per i compagni (10) – l’esterno bianconero ha realizzato due reti in Serie A contro il Napoli, grazie alla sua ultima doppietta nella competizione, con la Fiorentina nel dicembre 2016. Lorenzo Insigne ha realizzato quattro gol contro la Juventus in Serie A, di cui tre nelle quattro partite disputate dal 2020 in avanti; il fantasista del Napoli nel periodo ha fatto meglio solamente contro il Bologna (quattro reti). Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni, Federicoè stato il giocatorea partecipare a più reti (quattro), a effettuare più tiri (18) e a creare più occasioni per i compagni (10) – l’esterno bianconero ha realizzato due reti in Serie A contro il Napoli, grazie alla sua ultima doppietta nella competizione, con la Fiorentina nel dicembre 2016. Lorenzo Insigne ha realizzato quattro gol contro lain Serie A, di cui tre nelle quattro partite disputate dal 2020 in avanti; il fantasista del Napoli nel periodo ha fatto meglio solamente contro il Bologna (quattro reti). Il Napoli ha vinto tree ultime quattro partite di campionato contro la(1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri ...

