INTEL | Potrebbe arrivare in Italia con 1000 posti di lavoro

(Di martedì 4 gennaio 2022) L’avrebbe finalmente raggiunto un accordo con l’per dar vita a una fabbrica di chip. Se l’operazione sarà finalizzata, l’azienda multinazionale statunitense fondata nel 1968 a Santa Clara, investirà fra gli otto e gli undici miliardi di euro e offrirà più di milledi… La multinazionale americana vuole aprire una fabbrica in Europa. E l’si candida come sede () – curiosauro.itLa fabbrica dellainStando alle dichiarazioni dei vari agenti di mercato, l’accordo traper la creazione di una fabbrica di microchip sarebbe sempre più vicino. Per superare la crisi dei semiconduttori, laCorporation vuole infatti realizzare una grande ...

Advertising

GamingTalker : Death Stranding Director's Cut potrebbe arrivare su PC e supportare la tecnologia XeSS di Intel… - Roby_Passarelli : Death Stranding Director's Cut potrebbe arrivare su PC con il supporto a Intel Xe Super Sampling - Apex_Developer : RT @3dfxzone: Potrebbe essere slittato di due mesi il lancio delle schede #Intel Arc #alchemist | - ivaniotti : Intel potrebbe produrre microchip in Italia #microchip #microchipitalia #intel #intelitalia #tecnologia #blogpost… - ElettronicaMer2 : Tutti alla corte di #TSMC per reclamare una fetta più consistente di capacità produttiva, con @Apple che è di gran… -

Ultime Notizie dalla rete : INTEL Potrebbe

"Lo showroom deve assolutamente chiudere perchédiventare fonte di finanziamento per una ... Un apparente riferimento a multinazionali comee H&M che, alla luce degli abusi di cui Pechino ...... ma nella giornata odiernaessere arrivata la conferma che i fan aspettavano, pur non ...) ha infatti segnalato di aver ricevuto in anticipo un comunicato stampa relativo alle GPU Arc di, ...Sia AMD che Intel dovrebbero presentare le proprie novità in ambito CPU oggi al CES 2022, durante i rispettivi eventi.. La giornata di oggi si presenta particolarmente interessante al CES 2020 sul ...Death Stranding: Director's Cut starebbe per arrivare su PC. Secondo un comunicato stampa di Intel ottenuto in anticipo dal sito Videocardz, Death Stranding Director’s Cut, la versione PS5 dell’ultimo ...