Insigne Toronto, Giordano: «Addio doloroso per tutta la Serie A» (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex calciatore del Napoli Giordano ha parlato del probabile trasferimento di Insigne al Toronto Bruno Giordano, storico ex attaccante del Napoli, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del possibile trasferimento di Insigne al Toronto. Insigne – «Non conosco le dinamiche e non entro nella questione economica, dico solo che il suo Addio sarebbe molto doloroso per tutta la Serie A, non solo per il Napoli. Già a partire da giovedì, mi auguro che Insigne possa fare una grande partita e spero che De Laurentiis possa ripensarci, perché sostituire uno come lui non sarà facile». NAZIONALE – «Se Insigne si trasferisce a Toronto in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex calciatore del Napoliha parlato del probabile trasferimento dialBruno, storico ex attaccante del Napoli, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del possibile trasferimento dial– «Non conosco le dinamiche e non entro nella questione economica, dico solo che il suosarebbe moltoperlaA, non solo per il Napoli. Già a partire da giovedì, mi auguro chepossa fare una grande partita e spero che De Laurentiis possa ripensarci, perché sostituire uno come lui non sarà facile». NAZIONALE – «Sesi trasferisce ain ...

