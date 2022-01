Gnocchi gorgonzola e porri | la ricetta di Francesca Marsetti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 4 gennaio 2022) Sono buonissimi gliaiproposti daper le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Un ottimo primo piatto per tutta la famiglia, possiamo aggiungere più o meno pepe, dipende dal gusto, però seguiamo con attenzione i passaggi dalla. Ottima non solo la fonduta a cui uniamo la crema dima anche ifritti con cui decoriamo alla fine il piatto. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con. Ecco ladeglicon fonduta di, ladi oggi 4 gennaio 2021 da E’ sempre mezzogiorno....