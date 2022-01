Emma Watson scambiata per Emma Roberts: l'errore nella reunion di Harry Potter (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo speciale TV per i 20 anni de La pietra filosofale ha qualche svista, prontamente scovata dai fan e di cui la produzione si è subito scusata Leggi su vanityfair (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo speciale TV per i 20 anni de La pietra filosofale ha qualche svista, prontamente scovata dai fan e di cui la produzione si è subito scusata

Advertising

ijassat : RT @MRN1SA: Mandla Mandela defends Emma Watson’s pro-Palestine stance - MRN1SA : Mandla Mandela defends Emma Watson’s pro-Palestine stance - narnianlady : Sono decenni che questa foto passa per Emma Watson. Il fatto che l'abbiano inserita in #ReturnToHogwarts rende solo… - bradipo22 : Emma Watson magari come attrice non passerà mai alla storia ma umanamente tra le star l’unica che non ne stecca mai… - sann_viana : Emma Watson eu te amooo ???? -