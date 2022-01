Covid | Zampa Pd | ' le scuole devono riaprire in presenza e senza ritardi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Se non ci sono situazioni drammatiche, e al momento non ce ne sono, lein. È venuto il momento di restituire ai ragazzi il massimo della normalità possibile, i ragazzi hanno pagato un prezzo elevatissimo non solo in termini di apprendimento ma anche di ricadute psicologiche". Lo ha detto la responsabile Salute del Pd Sandraa radio Immagina. "Gli insegnanti ce l'hanno messa tutta, e glielo riconosciamo, ma la Dad ha avuto delle ricadute molto grandi, anche per l'importanza della vita di relazione con i coetanei, fondamentale nel percorso di crescita. No al rinvio e no alla DAD, si utilizzi in massima misura possibile la ventilazione, si faccia il massimo ma non si parta ...