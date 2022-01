Coronavirus | carenza dei posti letto nei reparti | la nota di Aiop

Leggi su lopinionista

(Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – “L’, come sempre, è pronta a mettere a disposizione le proprie strutture, su tutto il territorio italiano, per far fronte alla crescente richiesta didovuta alla veloce avanzata della variante Omicron”. Lo dichiara la presidente di, l’Associazione nazionale ospedalità privata, Barbara Cittadini, che aggiunge: “La rete ospedaliera è in affanno a causa del forte aumento dei ricoveri da Covid-19, le percentuali deioccupati neidi terapia intensiva e in area non critica sono cresciute in 8 Regioni in un solo giorno. Da oggi sono in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Una situazione complicata – continua Cittadini – con il tracciamento che è in gran parte saltato. Preoccupa, poi, l’impennata dei contagi ...