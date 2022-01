Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2022: cambia il programma, la sprint maschile si disputerà venerdì 7 (Di martedì 4 gennaio 2022) La stagione 2021-2022 del Biathlon riprenderà con la quinta tappa di Coppa del Mondo ad Oberhof, in Germania, venerdì 7 gennaio e non giovedì 6, come inizialmente previsto: a causa dell’attuale clima caldo e della pioggia, il programma delle gare è stato modificato. La 10 km sprint maschile, che era stata pianificata per giovedì 6 alle ore 14.15, è ora prevista per venerdì 7 alle ore 11.30, mentre tutte le altre gare rimangono come da programma iniziale. Gli organizzatori utilizzeranno la neve immagazzinata nei depositi per ripristinare la pista mercoledì mattina, una volta che il caldo sarà passato. Sia per gli uomini che per le donne sono in programma la sprint ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) La stagione 2021-delriprenderà con la quinta tappa didelad, in Germania,7 gennaio e non giovedì 6, come inizialmente previsto: a causa dell’attuale clima caldo e della pioggia, ildelle gare è stato modificato. La 10 km, che era stata pianificata per giovedì 6 alle ore 14.15, è ora prevista per7 alle ore 11.30, mentre tutte le altre gare rimangono come dainiziale. Gli organizzatori utilizzeranno la neve immagazzinata nei depositi per ripristinare la pista mercoledì mattina, una volta che il caldo sarà passato. Sia per gli uomini che per le donne sono inla...

