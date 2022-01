ATP Cup 2022, Canada-Gran Bretagna 2-1: Auger-Aliassime trascinatore anche nel doppio (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto ancora da decidere nel gruppo C dell’ATP Cup 2022. Il Canada resta ancora in corsa dopo la vittoria per 2-1 contro la Gran Bretagna. Decisivo uno scatenato Felix Auger-Aliassime, che ha portato il punto sia in singolare sia in doppio. Adesso ci sono quattro squadre (anche Stati Uniti e Germania) con una vittoria e sarà decisiva l’ultima giornata. Il primo singolare ha visto la vittoria di Daniel Evans su Denis Shapovalov con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Bella vittoria del britannico, anche se il canadese ha mostrato di essere ancora in ritardo di condizione dopo la positività al Covid sul finire del 2021. Decisivo un break per set: nel primo è arrivato al settimo game, mentre nel secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto ancora da decidere nel gruppo C dell’ATP Cup. Ilresta ancora in corsa dopo la vittoria per 2-1 contro la. Decisivo uno scatenato Felix, che ha portato il punto sia in singolare sia in. Adesso ci sono quattro squadre (Stati Uniti e Germania) con una vittoria e sarà decisiva l’ultima giornata. Il primo singolare ha visto la vittoria di Daniel Evans su Denis Shapovalov con un6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Bella vittoria del britannico,se il canadese ha mostrato di essere ancora in ritardo di condizione dopo la positività al Covid sul finire del 2021. Decisivo un break per set: nel primo è arrivato al settimo game, mentre nel secondo ...

