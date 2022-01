Ascolti tv | “Mary Poppins” sorprende il “GF Vip”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il film ottiene buoni risultati Nella serata di ieri, lunedì 3 gennaio,la concorrenza il film di Rai Uno “Il ritorno di”. La pellicola con Emily Blunt, in onda su Rai Uno, raccoglie 3.856.000 spettatori pari al 18.1%. Su Canale 5, il “Grande Fratello Vip“, in onda fino all’1 e 30, registra 3.322.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai 2 Delitti in Paradiso coinvolge 1.382.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.376.000 spettatori (6.2%). Su Rai3, in leggero calo, Report che ha raccolto davanti al video 1.676.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rete4 Il Marchese del Grillo totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 5.3% di share. L'articolo 361magazine.