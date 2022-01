Anticipata la puntata del Grande Fratello Vip 6: provvedimento in arrivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come abbiamo visto la vita dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 ormai è pesantissima. I litigi sono all’ordine del giorno e non c’è più pace. Se da un certo punto di vista va bene che ci siano dinamiche perché fanno sì che il pubblico si appassioni sempre di più, dall’altra il livello di volgarità è oltre il limite della decenza. L’ultima discussione ha coinvolto la Princess Lulù Selassié e Katia Ricciarelli in queste ore e le parolacce non sono mancate né da parte di una né dell’altra. Alfonso Signorini comunicherà un provvedimento disciplinare contro i concorrenti? Tutti si chiedono se la decisione di anticipare la puntata del Grande Fratello Vip 6 abbia a che vedere con il provvedimento disciplinare che Alfonso Signorini ha richiesto ieri, ma purtroppo non è ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come abbiamo visto la vita dentro la Casa delVip 6 ormai è pesantissima. I litigi sono all’ordine del giorno e non c’è più pace. Se da un certo punto di vista va bene che ci siano dinamiche perché fanno sì che il pubblico si appassioni sempre di più, dall’altra il livello di volgarità è oltre il limite della decenza. L’ultima discussione ha coinvolto la Princess Lulù Selassié e Katia Ricciarelli in queste ore e le parolacce non sono mancate né da parte di una né dell’altra. Alfonso Signorini comunicherà undisciplinare contro i concorrenti? Tutti si chiedono se la decisione di anticipare ladelVip 6 abbia a che vedere con ildisciplinare che Alfonso Signorini ha richiesto ieri, ma purtroppo non è ...

Advertising

infoitcultura : Anticipata la puntata del Grande Fratello Vip 6: provvedimento in arrivo - tuttopuntotv : Anticipata la puntata del Grande Fratello Vip 6: provvedimento in arrivo #GFVip6 #GFVip - paladino_clara : RT @91_phoebe: Ho paura per la puntata anticipata a venerdì! Che Alfonso prenda provvedimenti contro Lulù per il Chittesencula (idola ??) ho… - 91_phoebe : Ho paura per la puntata anticipata a venerdì! Che Alfonso prenda provvedimenti contro Lulù per il Chittesencula (id… - armando_monaco : Ma come mai anticipata a domani la doppia puntata? Era prevista inizialmente per questo venerdì #upas -